Культура

Дуэт Chord Em представит Псковскую область на конкурсе «Новая Звезда»

Кавер-дуэт Chord Em представит Псковскую область на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: телеканал «Звезда»

Музыкальный коллектив состоит из двух девушек, двоюродных сестер — Дарьи (вокал) и Варвары (гусли) Емельяновых. «Дарья закончила хоровое отделение музыкальной школы, а также Псковский педагогический университет, факультет филологии. Варвара закончила Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М. П. Мусоргского, сейчас учится на четвертом курсе Петербургской консерватории по классу "гусли", а также работает в Государственном русском концерном оркестре», - отметили в пресс-службе.

Музыкальные предпочтения у девушек разносторонние, представительницы региона вдохновляются как классиками, так и современными исполнителями. Фолк и эстрада - основные жанры, в которых выступает дуэт.

В эфир телепроект выйдет 9 апреля этого года, после чего выпуски будут выходить еженедельно. Жители региона смогут поддержать дуэт с помощью смс-голосования.

Отметим, масштабный вокальный конкурс «Новая Звезда» объединит представителей 85 регионов страны. Он проводится с 2015 года телеканалом «Звезда» при поддержке министерства обороны РФ. Главная цель — найти самых талантливых и ярких вокалистов из разных уголков России.

«Конкурсанты сражаются не только за честь своего региона, но и за личный профессиональный рост и успех. Главный приз — предоставление средств на профессиональное продвижение. Также возможны специальные призы от спонсоров и членов жюри», - отметили в пресс-службе.

Представители Псковской области выступают на конкурсе с 2016 года. В прошлом году регион представил Кирилл Ефимов, который прошел в финал.