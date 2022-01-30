Культура

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о выставке «Смоляная вода»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Новый выпуск будет посвящен выставке «Смоляная вода», недавно открывшейся в выставочном зале Союза художников.

Подробнее о выставке расскажут ее авторы — художники Максим Моргунов, Олег Михайлов и скульптор Андрей Мартьянов. Проведет эфир Юрий Стрекаловский.

Напомним, экспозицию можно будет посетить до 20 февраля. В нее вошли более 50 полотен и скульптур, в том числе макет памятника Довмонту.