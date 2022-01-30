Культура

Организатор показа «Смоляная вода» в Пскове объяснил название выставки

Один из авторов и организаторов показа «Смоляная вода» в Пскове Максим Моргунов объяснил название выставки. Сегодня, 31 января, художник стал гостем программы «Беседка» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Основой для идеи названия стали финно-угорские корни названия областного центра, отметил Максим Моргунов.

«Так сошлось, что каждая наша работа напрямую связана с этим названием. Графика - своими реками и теми событиями, которые происходят в графических листах. В скульптуре все деревянные постаменты пролиты эпоксидной смолой, которая тоже является водой смоляной», - добавил художник.

Он назвал сами постаменты скульптур «произведением искусства» и подчеркнул, что скульптура выступает центром экспозиции, а графические и живописные произведения - фоном для нее.

«Живопись выполняется акрилом, а акрил - это изначально смола. Акриловые произведения как раз текут, как смоляная вода. Некоторые картины написаны маслом, но основа в них акриловая», - добавил Максим Моргунов.

Еще одной интересной особенностью выставки художник Олег Михайлов назвал то, что работы скульптора Андрея Мартьянова «Миф-1» и «Миф-2» имеют природную основу.

«Они рождены из псковской коряги, из псковской земли в прямом смысле этого слова», - сказал скульптор Андрей Мартьянов.