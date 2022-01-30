Культура

«Беседка»: О выставке «Смоляная вода». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 31 января. Новый выпуск посвящен выставке «Смоляная вода», недавно открывшейся в выставочном зале Союза художников.

Подробнее о выставке рассказали ее авторы — художники Максим Моргунов, Олег Михайлов и скульптор Андрей Мартьянов. Провел эфир Юрий Стрекаловский.

Напомним, экспозицию можно посетить до 20 февраля. В нее вошли более 50 полотен и скульптур, в том числе макет памятника Довмонту.