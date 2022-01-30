Культура

Билеты в кино начали продавать по программе «Пушкинская карта»

Старт продаж билетов в кино по программе «Пушкинской карты» начнется с 1 февраля, однако приобрести билеты можно будет только на отечественные фильмы. Об этом сообщает «Интерфакс».

С предложением расширить программу «Пушкинская карта» на кино выступил президент России Владимир Путин. Он предложил включить в программу возможность приобретать молодыми людьми билеты в кино на российские фильмы. В конце декабря вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии сообщила, что такая возможность станет доступной с 1 февраля 2022 года.

В программе «Пушкинская карта» участвуют фильмы, созданные при поддержке Минкультуры РФ и Фонда кино. В программу также войдет «золотая коллекция» отечественного кино - фильмы, которые были сняты до 1991 года.

«Пушкинская карта» - программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе Владимира Путина. С помощью карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобрести билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.