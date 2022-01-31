Культура

Конкурс юных чтецов «Живая классика» стартовал в России

Новый сезон крупнейшего в России проекта по поддержке чтения — конкурса юных чтецов «Живая классика» стартовал 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе департамента связей с общественностью фонда «Живая классика».

Впервые в этом году конкурс объединит не только детей, но и взрослых, во всероссийскую акцию «День чтения вслух». В конкурсе юных чтецов принимают участие дети и подростки от 10 до 17 лет из всех регионов страны. Участники конкурса выбирают и читают вслух отрывок из прозаического произведения продолжительностью от 3 до 4 минут, сначала в классе и школе, а затем — уже на районных и региональных этапах.

Параллельно с всероссийским этапом конкурса проходит и международный. Русскоязычные дети в 83 странах мира также будут соревноваться в чтении вслух. В мае победители региональных финалов встретятся в «Артеке» на отборочных соревнованиях перед всероссийским полуфиналом и финалом. В жюри финала будут звезды кино, театра, литературы.

Финалисты конкурса выступают на огромной сцене - Артек-арене - перед 4000 зрителей. Суперфинал конкурса, где выберут 5 лучших чтецов мира, пройдет на сцене первого всероссийского дня чтения вслух в Москве в июле 2022 года.

«В этом году впервые состоится всероссийский "День чтения вслух". Участвуют все желающие. Читать будем любимые книги - в парках, на вокзалах, в общественном транспорте и так далее. А еще в этом году мы решили привлечь к активному участию в проекте тех, кто до сих пор только помогал юным чтецам готовиться к конкурсу, - родителей и учителей. Для них появились собственные номинации в конкурсе и возможность соревноваться и побеждать, подавая пример подросткам», - рассказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Конкурс появился более 10 лет назад. Его цель - дать возможность читающим подросткам заявить о себе, продемонстрировать другим детям и взрослым свой выбор чтения. Ежегодно во всем мире, во всех регионах России и 83 странах мира, в конкурсе принимает участие около 2 миллионов подростков.

В этом году впервые в истории конкурса появилась и номинация для читающих учителей. Педагоги из разных регионов России также будут состязаться в чтении отрывков прозы, сначала на онлайн-этапах, а затем — вживую. Подробности о педагогическом конкурсе можно узнать на сайте.

Все участники конкурса «Живая классика» получат призы от партнеров, а более 250 ребят — победителей региональных финалов — путевку на 3 недели в детский лагерь «Артек». В течение конкурса талантливых чтецов также отсматривают преподаватели театрального института имени Щукина, лучшие из старшеклассников получат преференции при поступлении в творческие институты — многие участники «Живой классики» уже стали студентами и выпускниками ведущих вузов страны. В этом году у конкурса появятся новые партнеры и номинации. В том числе, победители конкурса получат возможность записать аудиоверсии книг для приложения «НЭБ «Свет».

В течение года для участников программ фонда «Живая классика» также действуют специальные программы поддержки – с ними занимаются преподаватели театрального мастерства, проводятся встречи с писателями, литературными критиками, работает «Детская редакция «Живой классики», где можно попробовать себя в роли журналиста и литературного обозревателя, и другие программы. Ребята из разных уголков мира проводят телемосты и обсуждают любимые книги, рассказывают друг другу о том, чем они интересуются и как проводят время.

Конкурс проводит фонд «Живая классика» под патронатом Министерства просвещения РФ при поддержке Фонда президентских грантов. Визитки победителей Всероссийского финала 2021 года можно увидеть здесь: Милена Третьякова (Ленинградская область) читает отрывок повести «Чучело», Алина Сафронова (Брянская область) читает отрывок из рассказа «Игра в красавицу».