Культура

Вайб в «Комнате бывших»: как музыка псковской группы собрала 5 млн прослушиваний

У них не было огромных рекламных бюджетов, они не спамили соцсети просьбами о лайках и репостах, но они сделали это: псковская группа «Комната бывших» сегодня - это полмиллиона слушателей и 5 млн прослушиваний.

Как музыканты, которые собрались вместе всего два года назад, нашли свою аудиторию, когда они запишут клип и сыграют второй концерт, и где, в конце концов, взять вайб - об этом мы поговорили с гитаристом, бэк-вокалистом коллектива Вадимом Васильевым.

- Илья, главный вопрос, который хочется задать, - даже не про название группы. Где та «волшебная кнопка», которую вы нажали, чтобы о вас услышали в сети?

- Мы искали эту «кнопку», но так получилось само собой. Собирать детальную статистику мы научились только недавно, поэтому даже и не думали, что подобрались к таким значениям. Но, конечно, были приятно удивлены, узнав о своих результатах. Это мотивирует.

- В шапке профиля группы ВКонтакте читаем: «Нет стиля - нет проблем». Это стеб, маркетинг или осознанный музыкальный выбор?

- Музыкальные вкусы у всех участников группы самые разнообразные, так что сложно выделить каких-то исполнителей наиболее повлиявших. Трое из нас до этого играли долгое время в металкор-группе, но на звучании «КБ» это если и отразилось, то разве что в маленьких деталях.

Черпаем по чуть-чуть отовсюду и не загоняем себя намеренно в какие-либо рамки. В итоге получается то, что получается.

- Псковская современная музыка - какая она, в вашем восприятии? Чего не хватает псковским музыкантам?

- Современным псковским группам, пожалуй, не хватает как раз «современности», на наш субъективный взгляд. Большинство коллективов закостенело играют одно и то же очень долго (в отдельных случаях - не первое десятилетие). Мы конечно понимаем, что играть для публики и для души - это разные вещи. Но есть ребята, которые играя исключительно «длядушевную» музыку, удивляются, почему же она находит так мало отклика в массах. При этом, не пытаясь что-либо поменять в своём звучании, хотя бы постепенно.

- Что бы вы посоветовали молодым начинающим местным коллективам и от чего бы их предостерегли?

- Начинающим ребятам сложно дать какой либо совет, можно лишь пожелать побольше вдохновения создавать что-то новое.

- Кто в коллективе пишет песни? Кстати, что важнее - мелодия или слова?

- Важнее всего «вайб», ведь какие мелодии и слова не перебирай - что толку, если трек не задаёт настроение, атмосферу. Все тексты и музыку в стадии демо пишет солист Илья Бушляков, после чего демо дорабатывается до финального вида остальными участниками.

- В вашем репертуаре есть отличная песня «Потеряла». Поделитесь историей: как она появилась?

- «Потеряла» - это песня-челлендж. Мы сами спонтанно поставили себе дедлайн - написать и выпустить трек за один день. Получив позитивный отклик от слушателей, мы немного доработали трек в плане сведения и выпустили официально через дистрибьютора.

- Когда ожидать ваши новые записи? Ведется ли сейчас работа над новой пластинкой и супермегаклипом?

- Над новым материалом работа ведётся. Было бы отлично к весне что-то выпустить. Ну и насчёт съёмки клипа планы тоже есть. Это будет наш первый клип, поэтому что бы в итоге не получилось, как минимум опыт будет интересным.

- Где вы записываете музыку?

- Запись, сведение, мастеринг - всё это мы делаем сами, в домашних условиях. Чисто технически такая возможность стала массово доступной. Главное лишь набраться знаний и опыта, как всем этим пользоваться и куда покрутить ту или иную крутилку.

- Когда и где состоится ближайшее ваше выступление?

- Планы довольно размытые, никаких точных дат, но чисто географически - Москва и Санкт-Петербург - это наши цели, в первую очередь.

- Как прошел ваш лучший концерт?

- Наш лучший концерт? Ха-ха. Он был всего один, но весьма, скажу я вам, удачный. Почему? Да в связи с ковидной ситуацией и с тем, что именно в этот период мы создали наш проект.

- И куда же без этого вопроса: каковы ваши творческие планы?

- Сейчас мы экспериментируем со звучанием, и оно может достаточно сильно отличаться от ранее выпущенных треков. Но в любом случае, главное - вайб, как я уже сказал. В плане творческом мы собираемся всесторонне развивать проект и увеличивать охват аудитории.

Беседовала Елена Никитина