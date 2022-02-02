Культура

Путин рекомендовал регионам принять участие в праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого

Президент России Владимир Путин рекомендовал органам исполнительной власти регионов принять участие в праздновании 200-летия со дня рождения писателя Льва Толстого. Соответствующий указ президента Российской Федерации от 2 февраля 2022 года №34 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Учитывая выдающийся вклад Л. Н. Толстого в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2028 году 200-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого», - говорится в документе.

Правительству поручено в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке к проведению празднования, утвердить его состав, а также разработать и утвердить план основных мероприятий.

Органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в организации празднования.