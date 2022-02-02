Культура

Премьера новой песни певицы Zivert состоится на «Европе Плюс»

Премьера новой песни Astalavistalove певицы Zivert состоится на «Европе Плюс» 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе радио.

Фото: пресс-служба «Европы Плюс»

Популярная исполнительница станет гостьей утреннего шоу «Бригада У» и лично представит новинку многомиллионной аудитории радио №1 в России*. С 9.00 до 10.00 ведущие Джем, Вэл и Вики расспросят знаменитую артистку о том, как расшифровывается название сингла, какая личная история легла в его основу и, конечно, вместе с Zivert разбудят Россию.

«Долгожданная премьера, открывающая новую главу в моем творчестве. В ней зашифрован специальный код, который можно разгадать по-разному. Услышав Astalavistalove, кто-то прошепчет: “До скорого, любовь…”. А кому-то захочется крикнуть: “Прощай, любовь!” Это песня-монолог, с самой минималистичной аранжировкой в моей коллекции. Где каждая фраза, подобно герою “Терминатора”, стреляет в упор», - рассказала певица Юлия Zivert.

Директор эфира «Европы Плюс» Данил Литвинский отметил, что Zivert — одна из самых ярких певиц современной российской поп-сцены. «У нее свой собственный неподражаемый стиль, а ее песни обладают уникальным звучанием и занимают главные строчки музыкальных рейтингов. “Европа Плюс” всегда ставит в эфир только лучшие хиты и следит за свежими новинками, поэтому премьера трека Astalavistalove состоится именно на радио №1 в России», - подчеркнул он.

В 2018 году певица выпустила песню «Еще хочу», клип на которую собрал свыше 119 миллионов просмотров. А еще через год последовали абсолютные хиты «Life» и «Credo», принесшие Zivert невероятную известность и закрепившие статус суперзвезды. Треки из альбомов Vinyl #1 и Vinyl #2 второй год не покидают чарты.

Все подробности можно узнать в эфире «Европы Плюс», на сайте и страницах радиостанции в социальных сетях. «Европа Плюс» в Пскове - на частоте 102.1 FM.