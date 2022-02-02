Премьера новой песни певицы Zivert состоится на «Европе Плюс»

Премьера новой песни Astalavistalove певицы Zivert состоится на «Европе Плюс» 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе радио.
Фото: пресс-служба «Европы Плюс»
Популярная исполнительница станет гостьей утреннего шоу «Бригада У» и лично представит новинку многомиллионной аудитории радио №1 в России*. С 9.00 до 10.00 ведущие Джем, Вэл и Вики расспросят знаменитую артистку о том, как расшифровывается название сингла, какая личная история легла в его основу и, конечно, вместе с Zivert разбудят Россию.
Директор эфира «Европы Плюс» Данил Литвинский отметил, что Zivert — одна из самых ярких певиц современной российской поп-сцены. «У нее свой собственный неподражаемый стиль, а ее песни обладают уникальным звучанием и занимают главные строчки музыкальных рейтингов. “Европа Плюс” всегда ставит в эфир только лучшие хиты и следит за свежими новинками, поэтому премьера трека Astalavistalove состоится именно на радио №1 в России», - подчеркнул он.
В 2018 году певица выпустила песню «Еще хочу», клип на которую собрал свыше 119 миллионов просмотров. А еще через год последовали абсолютные хиты «Life» и «Credo», принесшие Zivert невероятную известность и закрепившие статус суперзвезды. Треки из альбомов Vinyl #1 и Vinyl #2 второй год не покидают чарты.
Все подробности можно узнать в эфире «Европы Плюс», на сайте и страницах радиостанции в социальных сетях. «Европа Плюс» в Пскове - на частоте 102.1 FM.