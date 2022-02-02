Культура

Псковских художников приглашают поучаствовать в конкурсе «На пути из варяг в греки»

Юных художников приглашают поучаствовать в IV международном конкурсе «На пути из варяг в греки», посвященном 350-летию со дня рождения Петра I. Об этом сообщается в группе «"На пути из варяг в греки" 2022» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «"На пути из варяг в греки" 2022» в социальной сети «ВКонтакте»

Учащихся детских художественных школ, детских школ искусства, изостудий и домов детского творчества, а также самообучающихся в возрасте от 7 до 17 лет приглашают принять участие в мероприятии.

Конкурс проводится по номинациям «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство». Участники самостоятельно выбирают материал, технику исполнения и тематику. Формат работ должен быть не менее А-3 или А-2.

Творческая работа должна соответствовать одной из тем:

- моя страна, мой город, поселок,

- картины природы моей родины,

- легенды и мифы, связанные с древним торговым путем,

- современные картины из жизни страны, города, края,

- путь «Из варяг в греки» - путь мира, торговли, интереса народов друг к другу,

- Ладожский канал - водный путь Петра Великого,

- жизнь, значимые события и великие дела Петра I.

Количество работ от одного автора не ограничивается. Работы принимаются с февраля по август этого года включительно. По итогам конкурса состоится выставка в рамках праздничного фестиваля в Великих Луках, посвященного 350-летию Петра I.