Псковских художников приглашают поучаствовать в конкурсе «На пути из варяг в греки»

Юных художников приглашают поучаствовать в IV международном конкурсе «На пути из варяг в греки», посвященном 350-летию со дня рождения Петра I. Об этом сообщается в группе «"На пути из варяг в греки" 2022» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: группа «"На пути из варяг в греки" 2022» в социальной сети «ВКонтакте»
Учащихся детских художественных школ, детских школ искусства, изостудий и домов детского творчества, а также самообучающихся в возрасте от 7 до 17 лет приглашают принять участие в мероприятии.
Конкурс проводится по номинациям «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство». Участники самостоятельно выбирают материал, технику исполнения и тематику. Формат работ должен быть не менее А-3 или А-2.
Творческая работа должна соответствовать одной из тем:
- моя страна, мой город, поселок,
- картины природы моей родины,
- легенды и мифы, связанные с древним торговым путем,
- современные картины из жизни страны, города, края,
- путь «Из варяг в греки» - путь мира, торговли, интереса народов друг к другу,
- Ладожский канал - водный путь Петра Великого,
- жизнь, значимые события и великие дела Петра I.
Количество работ от одного автора не ограничивается. Работы принимаются с февраля по август этого года включительно. По итогам конкурса состоится выставка в рамках праздничного фестиваля в Великих Луках, посвященного 350-летию Петра I.