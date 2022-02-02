Культура

Конкурс на лучшие произведения в сфере культуры и искусства стартовал в Псковской области

Комитет по культуре Псковской области объявил о начале конкурса на соискание премии администрации региона за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Порядок предоставления документов, а также общую информацию о проведении конкурса можно найти в постановлении администрации Псковской области «О премиях администрации области за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия».

Выдвижением произведений занимаются творческие ассоциации, союзы или иные творческие организации, общественные организации и объединения, а также редакции средств массовой информации.

Так, произведение, выдвигаемое на соискание премий, должно соответствовать ряду критериев. В частности его нужно обнародовать (впервые опубликовать, выпустить в свет) в соответствии с положениями статьи 1268 Гражданского кодекса РФ не менее чем за один календарный год до дня выдвижения произведения на соискание премии.

При этом в работе не должны содержаться мотивы экстремизма, насилия, жестокости, разжигания расовой, национальной, религиозной ненависти и вражды, оскорбления чувств верующих, классовой и иной исключительности или нетерпимости. Кроме того, произведение не может содержать информацию, которая может причинить вред здоровью.

Ежегодно в рамках конкурса будет присуждаться не более семи премий. Заявки на конкурс принимаются до 10 февраля этого года включительно. Оценивать работы будет специальная комиссия согласно установленным критериям.

Документы и материалы необходимо направлять в комитет по адресу: 180007, Псков, улица Конная, 2. Контактное лицо - консультант отдела культурной политики комитета по культуре Псковской области Ирина Антонова, ее телефон: 8(8112)29-98-88 (доб. 148).