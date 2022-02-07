Культура

ПЛН-ТВ: Музей советского быта в Пскове

Анонсированный в прошлом году музей СССР заработал в Пскове. Там стоит «Тесла», магнитофон жует кассеты, а назначение части предметов пока не удалось установить. Журналисты Псковской Ленты Новостей оказались в числе первых посетителей.

Со двора дома на Октябрьском проспекте, 42 ступеньки ведут вниз. В подвале настоящая пещера Али-Бабы с сокровищами для ценителей советского быта. Коллекция заняла лабиринт помещений, в котором до того располагался квест.

Узнать больше о музее советского быта можно в материале блогера Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.