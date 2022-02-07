Культура

Стать участниками стрелецкого дозора предлагают жителям Псковской области

Жителям Псковской области предлагают посетить закрытую башню Святых ворот со служилыми людьми 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Изборском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Псково-Изборский музей-заповедник

«До того, как вы пришли к нам, предлагаем представить следующую картину: опускается тьма и начинается дозор. Служилые люди по прибору - стрельцы XVII века, "вооруженные" огненным боем, заступают в караул и обходят самые потаенные уголки Кремля. Помогая государевым боярам - участникам программы - в осмотре "городового строения" и подсвечивая путь фонарями, стрельцы проводят их во Власьевскую и закрытую башню Святых ворот, сопровождая переходы живыми диалогами и историями из прошлого», - рассказали в музее.

Программа начнется в 19.00 и продлится 1,5 часа. Возрастная категория - от шести лет. Билет для взрослых будет стоить 400 рублей с человека, для детей - 350 рублей.