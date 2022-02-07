Культура

Криминальный триллер «ЗАТО» стал четвертым российским проектом Netflix

Netflix анонсировал свой четвертый проект в России — криминальный триллер «ЗАТО». Ранее Netflix уже объявлял о трех российских проектах — многосерийной драме «Анна К», психологической драме с Александром Петровым и жизнеутверждающей истории «Ничего особенного».

Фото: «ЗАТО» / Netflix

События нового сериала «ЗАТО» развиваются в постсоветский период вокруг журналистки Кристины и милиционера Дашкина, расследующих дело о ребенке, пропавшем в закрытом городе Лобачевск-4, сообщается на сайте стримингового сервиса.

Режиссеры триллера: Дарья Жук и Станислав Либин. Авторы сценария: Михаил Шприц, Илья Шеин, Ксения Мчедлидзе. Продюсеры: Ирина Смирнова, Александр Кушаев.

В главных ролях: Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Иван Мулин, Полина Кутепова, Илья Исаев, Виктория Толстоганова, Илья Маланин, Екатерина Агеева.

Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры будет объявлена дополнительно. Подробности о сериале будут анонсированы позже.

Возрастное ограничение: 18+