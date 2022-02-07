Культура

Лекцию об истории старообрядчества прочитают в Пскове

Псковское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева приглашают псковичей на лекционное занятие народного университета культуры, которое пройдет 9 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото: Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева

Лекцию по теме «К истории старообрядчества на Псковщине» прочитает старший научный сотрудник отдела редких и рукописных книг структурного подразделения Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Арсений Постников.

Мероприятие начнется в 18.00 по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, 19а, читальный зал. Интересующие вопросы можно задать по номеру телефона: 66-43-24.