Культура

Актриса Дарья Мороз сфотографировалась с мечом Довмонта в Псковском кремле

Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Дарья Мороз посетила Псков и сфотографировалась в Приказной палате Псковского кремля рядом с мечом князя Довмонта. Фотографии в «Фейсбуке» разместила начальник отдела маркетинга и связей с общественностью Псковского музея-заповедника Марина Николаева.

Фото здесь и далее: Марина Николаева. На фото: Дарья Мороз

«Прелестная Дарья Мороз и меч князя Довмонта 13 века. Меч легендарный, подобных в Европе всего четыре, и наш единственный с точной биографией. Это вам не "финка" и не филейный нож для разделки рыбы, это оружие реальных пацанов против немецких рыцарей», - подписала фотографии Марина Николаева.

Она также добавила, что вес меча составляет 1 килограмм 300 граммов.