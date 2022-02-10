Культура

Музей, парк или захолустье: что будет с Гремячей

«Милое захолустье Запсковья» - такой незавидный титул Гремячая гора носит с конца XIX века. С приходом советской власти мнение псковичей об этом месте не изменилось. Примерно 50 лет назад архитектор Юрий Спегальский предлагал повысить культурный уровень горы, но не «с помощью бульдозера», а «подняв из руин» то, что еще можно было поднять... Годы и века сменяют друг друга, и вот на дворе уже 2022 год, а захолустье Гремячей горы все еще пытается вызывать умиление жителей и гостей города.

С какого расстояния Гремячая башня перестает внушать ужас и начинает казаться красивой? Откроют ли второе дыхание псковичам программы приграничного сотрудничества? Ответы на эти и другие вопросы искали участники заседания общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области под председательством руководителя совета Натальи Савицкой.

Фото: Общественный совет при комитете по охране ОКН Псковской области

Лоскутное одеяло земельных участков

Первые строения на Гремячей горе стали появляться на исходе эпохи средневековья - в XIV веке. На удивление дух феодальной эпохи на этой земле оказался так силен, что Гремячая гора и в XXI веке напоминает лоскутное одеяло, сшитое из территорий самого разного назначения. Здесь и прибрежные водоохранных территории, и земли общественного пользования, и даже частная собственность. Об эту проблему, как о неприступный форт, разбиваются все попытки начать реставрацию объекта.

Всего на территории Гремячей горы находится пять объектов. И все они являются объектами культурного наследия.

По столбу на ведро цемента

Остатки крепости Окольного города с Гремячей башней, церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы, Офицерский корпус (палаты в Волчьих ямах) и здание хлебопекарни находятся в федеральной собственности. По словам заместителя начальника отдела государственной охраны и надзора в сфере содержания и использования объектов культурного наследия профильного комитета Псковской области Ларисы Морозовой, Российская Федерация как собственник обладает усеченными и гораздо более ограниченными, по сравнению с частными собственниками, правами.

Фото: Общественный совет при комитете по охране ОКН Псковской области

Тем не менее, противоаварийные и консервационные работы в Гремячей башне и Офицерском корпусе планируется провести до июля 2022 года. Кроме того, по информации комитета по ОКН, прясла от Гремячей башни спроектируют и реконструируют до марта 2024 года, а церковь Косьмы и Дамиана окончательно отреставрируют к 2026 году.

Главным камнем преткновения в отношениях комитета по охране культурного наследия и «Росимущества» стало здание хлебопекарни (бывшего кожевенного завода). Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик возмутился теми мерами, которые Росимущество предприняло для ограждения памятника.

Фото: ОМСУ города Пскова

«Они потратили 300 тысяч рублей на ограждение - поставили по столбу на ведро цемента и даже не пригласили представителя комитета на приемку!» - выступил Вадим Нэдик.

Фото: Общественный совет при комитете по охране ОКН Псковской области

Комитет в очередной раз выписал организации штраф.

Неудачная покупка

Но объекты, находящиеся в собственности государства - это, как оказалось, полбеды. Гораздо хуже, если у памятника есть конкретный собственник. Тогда закон начинает больно бить по всем участникам имущественных отношений.

Такая картина сложилась с двумя владельцами дома №13 по улице Герцена. Когда-то земельный участок с полуразвалившимся домом купили два гражданина. Как сообщила собравшимся заместитель начальника отдела государственного контроля и надзора в области охраны объектов культурного наследия Екатерина Иванова, они были должны были подготовить необходимую документацию и спроектировать противоаварийные работы в доме до 2021 года.

Собственники не стали обременять себя таким дорогостоящим и хлопотным занятием. Оно и ясно, ведь люди явно покупали землю в надежде на то, что дом скоро развалится, и участок наконец-то можно будет использовать по своей задумке. Однако хозяев памятника архитектуры настигло правосудие: комитет по ОКН составил иск.

Фото: Общественный совет при комитете по охране ОКН Псковской области

В итоге суд постановил в течение года (до 1 ноября 2022) провести противоаварийные и консервационные работы. Затем, в течение 24 месяцев, спроектировать, а в течение 48 месяцев завершить реставрационные работы. По исходу 2 лет в случае неисполнения этих обязательств, собственники будут выплачивать по 20 тысяч рублей штрафа ежемесячно. Перепродавать памятник суд запретил.

Вадим Нэдик констатировал: с нерадивыми собственниками, которые купили памятники и бросили, необходимо бороться. Комитет поможет и поддержит любое решение Общественного совета в этом вопросе, подчеркнул он.

Фото: Общественный совет при комитете по охране ОКН Псковской области

Чтобы ненароком не оказаться в числе тех самых «нерадивых собственников», при покупке земли нужно быть очень внимательным и досконально изучить, не находится ли на ней какой-нибудь памятник. Покупка памятника может обернуться большими проблемами для новоиспеченных владельцев, добавила директор Псково-Изборского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Говоря о доме Оглоблиной на Герцена,13, директор музея с сожалением отметила: очевидно, что тратиться на дорогую экспертизу и должное содержание памятника хозяева не будут.

Молятся Богу в обстановке убогой

Единственный объект горы, положение которого внушает надежду на лучшее - церковь Косьмы и Дамиана. АНО «Возрождение», которая занимается восстановлением объектов культурного наследия.

«Храм находится в ужасном состоянии. Объект очень сложный. При этом в нем и сегодня продолжается служба», - сказал директор АНО Денис Василенко и добавил, что в храм до сих пор даже не проведено отопление.

Фото: ОМСУ города Пскова

Конечно, «Псковжилстрой» уже проектирует восстановление памятника, и необходимая документация собирается, но и здесь не обошлось без ложки дегтя. Храм и его колокольня расположены сразу на нескольких земельных участках, среди которых - и водоохранная зона, и участки общественного пользования с зелеными насаждениями. Росимущество трижды выписало запрет руководству АНО на перераспределение земельного участка.

Фото: Общественный совет при комитете по охране ОКН Псковской области

А пока кажущийся неразрешимым земельный вопрос повис в воздухе, настоятелю храма и прихожанам остается согреваться только верой в светлое будущее прихода.

Фото: Общественный совет при комитете по охране ОКН Псковской области

Кстати, только благодаря субботникам, организованным прихожанами храма совместно с комитетом по ОКН и Научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области, Гремячка до сих пор не погрязла в горе мусора.

Фото: Общественный совет при комитете по охране ОКН Псковской области

Музеефицировать (,) нельзя (,) оставить

Многим членам Общественного совета было интересно услышать мнение директора Псково-Изборского музея Светланы Мельниковой относительно Гремячей башни.

«Сейчас нельзя сказать что-то определенное. Да, это уникальный объект, и у него должен быть собственник, который будет "двигать" его. Но в состав федерального музея мы его вбирать не будем!» - выступила Светлана Мельникова.

Фото: Общественный совет при комитете по охране ОКН Псковской области

Она призвала составить план действий по работе с Гремячей башней и разобраться с документами, но не музеефицировать ее. За всей этой работой стоят деньги и человек или организация, на которую ляжет бремя ответственности за памятник.

Фото: Общественный совет при комитете по охране ОКН Псковской области

«Это узел, который будет трудно развязать. Пока что Гремячей башней лучше любоваться издалека, с другого берега Финского парка. Я верю в общественность и ее работу, но и верю в экономику. А без денег и счастья нет, как говорил Александр Пушкин», - заключила Светлана Мельникова.

Дипломатия по-псковски

Между тем, найти решение проблемы с обустройством этого пространства можно в программах приграничного сотрудничества со странами Прибалтики. С таким неожиданным предложением выступила глава города Пскова Елена Полонская.

Большие надежды глава города возлагает на встречу с генеральным консулом России в Латвийской Республике. Она напомнила, что в рамках программы приграничного сотрудничества в Пскове обустроили несколько парков и усадьбу Беклешова. Программа предполагает реставрацию и обустройство двух похожих объектов, один из которых находится в Пскове, а другой - в его городе-побратиме в стране Прибалтики.

Фото: ОМСУ города Пскова

«Да, у нас будут сложности и проблемы с подачей заявки из-за земельного вопроса. Но мы будем вместе работать в этом направлении. Наш побратим в Латвии - город Цесис. У них также есть много крепостей и башен. Возможно, генконсул предложит рассмотреть варианты в Даугавпилсе», - отметила Елена Полонская и выразила надежду, что в скором времени Гремячая гора будет выглядеть облагороженно, «без туалетов в кустах и распития напитков».

Предложение «подтянуть» силы туристического бизнес-сообщества к решению проблемы высказала президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова. Она назвала Гремячую гору «зияющей дырой» на фоне отреставрированного Финского парка и подчеркнула, что мифы и легенды, которые окутывают Гремячую башню, непременно привлекут внимание туристов.

«Еще немного, и мы потеряем этот памятник. Нам нечего будет реставрировать!» - добавила Гелена Самохвалова.

Конкурс любителей Гремячки

А пока власти всех уровней пытаются разрубить Гордиев узел проблем с Гремячей горой, Общественный совет решил начать подготовку к проведению конкурса «Концепция развития территории Гремячей горы». Принять участие в конкурсе и выразить свое видение этого пространства смогут как профессиональные архитекторы, так и любители.

Творчество любящих свою землю горожан поможет увидеть перспективы развития пространства и узнать больше о потребностях псковичей. Что жители областного центра хотели бы видеть на Гремячке? Парк? Музейный квартал? Спортивный уголок или детскую площадку? Поделиться своим видением сможет каждый участник конкурса.

Отчасти высказать пожелания псковичи уже имели возможность. В опросе, который проводил Общественный совет, приняли участие 160 человек. Среди наиболее популярных пожеланий - установить скамейки, туалеты, выставочные залы в отреставрированных объектах и организовать туристскую навигацию. Также людей интересуют детские площадки, сувенирные лавки и помещения для встреч и мастер-классов.

Фото: ОМСУ города Пскова

Известный псковский архитектор Владимир Шуляковский поделился своим мнением относительно организации конкурса. Он отметил, что конкурс будет непростым, поскольку и само место непростое. «Профессиональным архитекторам предстоит сделать историко-архитектурный план в "попсовом" виде, чтобы это было всем доступно и понятно, чтобы люди могли оценить», - заключил он.

Концепцию и условия проведения конкурса членам Общественного совета предстоит обсудить с группой экспертов в конце недели. Общественность настроена решительно и, несмотря на возникающие трудности, упорно продолжает привлекать внимание к заброшенному участку в историческом центре города.

Присоединиться к этому непростому труду и выразить свое мнение могут все псковичи, ведь даже в плане развития города до 2030 года говорится, что активное участие жителей на этапе планирования и проектирования снижает количество и глубину противоречий и конфликтов, а также повышает согласованность и доверие между органами государственной и муниципальной власти и горожанами.

Екатерина Мазепина