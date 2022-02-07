Культура

Директор «Михайловского»: любовью крепка наша связь с Пушкиным

В Пушкинских Горах, у стен Святогорского монастыря завершилась лития по Александру Пушкину. Традиционно заупокойную службу начали в 14.45 — в тот час, когда перестало биться сердце поэта, и Василий Жуковский остановил часы в его последней квартире в Санкт-Петербурге, на Мойке.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское», к некрополю Пушкиных собралось множество людей — жители Пушкиногорья и гости из других городов и поселков России. Также присутствовали на службе глава Пушкиногорского района Александр Баранов, и вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Армен Мнацаканян.

«Поклонились памяти великого поэта. Прошло 185 лет со дня смерти Александра Пушкина. "Нет, весь я не умру..." - пророческие слова гения эпохи. Он сделал другим наш язык, нашу литературу, культуру. Прославил в своих произведениях Псковскую землю. Помним...», - отметил Армен Мнацаканян в социальной сети.

Заупокойную службу по приснопоминаемому рабу Божию Александру отслужил митрополит Псковский и Порховский Тихон. В небольшой проповеди после общей молитвы он говорил о том, что вся жизнь поэта с его открытиями, со свершениями и ошибками, иногда тяжкими, с прозрениями и переосмыслениями – «завещание и урок всем нам».

«Ни один человек в России не был столь прозрачен для истории, как Пушкин, оставивший себя современникам и потомкам в своих стихах и прозе, в письмах, и именно поэтому год за годом мы приходим к нему, как у советчику и к учителю», - подчеркнул митрополит Тихон.

Под пение хора Печорского монастыря, который принимал участие в службе, под заупокойную «Блажени яже избрав» с музыкой Григория Львовского, собравшиеся в монастыре возложили цветы к могиле поэта. Стихи Пушкина: «Пророк», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» прочли студенты Псковского госуниверситета.

«Подводя своего рода итог общей молитве, в завершение церемонии директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" Георгий Василевич напомнил собравшимся о том, что все на свете передается от поколения в поколение только любовью. Именно ею и крепка связь времен, наша связь с Пушкиным», - отметили в музее.