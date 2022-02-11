Культура

Работы по сохранению 44 объектов культурного наследия провели в Псковской области

Работы по сохранению 44 объектов культурного наследия провели в Псковской области в 2021 году. Об этом сообщил председатель комитета по охране культурного наследия (ОКН) региона Вадим Нэдик в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, в прошлом году провели работы по сохранению 44 ОКН в Псковской области, а по 51 объекту разработали научно-проектную документацию для разрешения научно-исследовательских и изыскательских работ на будущее.

Комитету удалось рассмотреть и согласовать работы на 5 объектах федерального значения и 12 объектах регионального значения, а также продолжить ряд проектов бюджетного и внебюджетного финансирования.

Так, работы провели в здании канатной фабрики на улице Леона Поземского в Пскове, в здании ТЭЦ на Великой.

Благодаря финансированию совместного проекта правительства России и Всемирного банка близятся к завершению работы в музейном квартале Пскова, в Доме Ксендза и художественно-промышленной школе имени Н. Ф. Фан-дер-Флита.

Удалось полностью восстановить дом Беклешова, где ранее было разваливавшееся бревенчатое сооружение, а сейчас «полным ходом» работает Туристский информационный центр Псковской области, добавил Вадим Нэдик.

Кроме того, в рамках региональной программы провели капитальный ремонт двух многоквартирных домов в Пскове и Порхове. Оба являются объектами культурного наследия.

В прошлом году продолжались работы в церкви Косьмы и Дамиана с Примостья, на колокольне Троицкого собора и в пороховых погребах рядом, а также в храме в деревне Мелетово. Также выполнялись работы в Порховской крепости, Бельско-Устьевской церкви и в церкви Михаила Архангела в Кобыльем Городище, где в предстоящем сезоне будет завершаться вторая очередь работ. Там провели центральное отопление и проложили все теплосети.

Также в 2021 году завершились работы на таких значимых объектах, как могила Александра Пушкина в Пушкинских Горах, Дом Губернатора, в которой располагалась библиотека имени Вениамина Каверина и храм Александра Невского в Пскове.