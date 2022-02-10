Культура

В день памяти Пушкина в Ульяновске открыли выставку из «Михайловского»

Выставку из псковского «Михайловского» открыли вчера, 10 февраля, в день памяти Пушкина, в Ульяновске — в Литературном музее «Дом Языковых». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Пушкинском заповеднике.

Фото: Георгий Василевич. Вид на Савкину горку

Экспозиция, которую развернули на базе активно работающего виртуального представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Ульяновске, называется «Каким увидел этот мир…». В ней представлены 46 художественных фотографий директора заповедника Георгия Василевича. В своем полном варианте (без малого 70 снимков) она была подготовлена к 60-летию автора и экспонировалась в Святогорье, в «Льняном амбаре» в мемориальной усадьбе поэта.

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Знакомиться с псковскими пушкинскими местами по этой выставке жители и гости Приволжья смогут до 30 июня. В «Михайловском» напомнили, что работа виртуального представительства Пушкинского заповедника в «Доме Языковых» - филиале музея имени И. А. Гончарова началась еще в 2019 году и с тех пор получает самые благоприятные отклики у целевой аудитории. Здесь проводят виртуальные и реальные выставки, организуют встречи и телемосты.

В рамках работы лектория на базе представительства ульяновцы уже побывали на 12 очень разных лекциях, среди которых: «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)», «Письма и записки в романе А. С. Пушкина "Дубровский"», «У них на масленице жирной водились русские блины» (о культуре застолья у дворян в XIX столетии)» и другие. Традиционно вход на эти мероприятия свободный.