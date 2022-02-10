Культура

Недобросовестного подрядчика заставят перекрасить храм в Мелетово

Недобросовестного подрядчика заставят перекрасить храм в Мелетово. Об этом сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«По церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово нам катастрофически не повезло с подрядчиком. Да, они бойко стартанули, потом пошли на спад, на спад и съехал. Как говорит псковская поговорка: ехало-болело, после померло», - сказал Вадим Нэдик.

По его словам, первая проблема возникла с заменой импортного цемента на отечественной микродур. Подрядчик «застрял» в экспертизе материала, пояснил Вадим Нэдик и добавил, что специально созданная комиссия провела исследование и выяснила, что отечественный цемент имеет высокое качество, и укрепленная церковь «стоит крепко». Однако материала ушло намного больше, чем планировалось изначально. Руководитель профильного комитета связал это с возможным наличием полостей, которые были у основания церкви.

Кроме того, подрядчик работал без привлечения археологов и исследований.

«То, что видим по наружным работам, которые были выполнены - вспоминается "зеленый" храм на Труворовом городище в Изборске. у церкви в Мелетово барабан весь пегий. Не знаю, что там было», - отметил Вадим Нэдик и назвал правильным решение министерства культуры о расторжении договора с подрядчиком.

В этом году работы на объекте продолжат специалисты АНО «Возрождение». Также подключится Псково-Изборский объединенный музей-заповедник. Храм «брошен не будет», выразил уверенность руководитель комитета по ОКН.

Смотрите также Уникальный храм в Мелетово вновь оказался под угрозой «недореставрации»

Кроме того, АНО «Возрождение» окажет комитету помощь в сохранении фресок храма.

При этом, недобросовестному подрядчику предстоит «привести в порядок всю наружку» церкви, чтобы «храм стоял беленький и красивенький, как куколка», заключил Вадим Нэдик.