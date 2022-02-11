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Культура

Музейные чтения памяти Семена Гейченко начнутся в «Михайловском» 12 февраля

11.02.2022 16:36|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завтра, 12 февраля, начинают работу XXV Февральские музейные чтения памяти Семена Гейченко, общая тема которых в этом, юбилейном для музея году — «Пушкинский заповедник в ХХ веке».

Семен Гейченко, первый послевоенный директор музея-заповедника. Фото из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, в программу конференции вошло 24 доклада и сообщения, которые подготовили специалисты из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Белгорода, Тулы, Смоленской области, Пскова и Псковской области (Опочка, Псков, Пушкинские Горы).

Темы запланированных выступлений, по традиции музейных, синтетических по своей природе, чтений весьма и весьма разнообразны — от сугубо исторических, литературо- и искусствоведческих до ботанических. Так, сообщение «"Приют свободного поэта, непобежденного судьбой". Тригорское в художественной литературе» подготовил кандидат филологических наук, заведующий кафедрой мировой литературы Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина (Москва) Александр Пашков.

А совместный доклад Эльмиры Афанасьевой, доктора филологии, главного научного сотрудника того же института, Анастасии Кузнецовой, хормейстера Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, и Людмилы Пековой, солистки хора, посвящен фольклорным основам песни «Не шуми, мати зеленая дубрава». Цель этой работы — проследить влияние народного шедевра на поэтику пушкинской «Капитанской дочки».

Итогами своих изысканий, проливающими свет на историю создания рассказа Семена Гейченко «Из дневника игумена Святогорской обители», поделится со слушателями протоиерей, настоятель Казанской церкви в Пушкинских Горах Михаил Иванов. Борис Ганнибал, ведущий специалист Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург), намерен рассказать собравшимся о коллекциях растительных объектов в природе и музеях Пушкинского заповедника, а Надежда Кулакова, генеральный директор Государственного музея-заповедника А. С. Грибоедова «Хмелита» (Смоленская область) — о восстановлении, сохранении и развитии вверенного ей учреждения.

С полной программой конференции можно познакомиться на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Вход для желающих послушать выступления и принять участие в обсуждении услышанного, традиционно свободный. Проведут конференцию в полном соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, принятыми в регионе на сегодня.

В «Михайловском» напомнили, что Февральские музейные чтения по традиции приурочены к годовщинам со дня рождения и к именинам первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», легендарного музейщика Семена Гейченко (1/14 февраля 1903 года — 2 августа 1993 года).

Теги: #Пушкинские Горы
Источник: Псковская Лента Новостей
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