Культура

Экс-депутат Псковского областного Собрания спел на «Поле чудес». ВИДЕО

Экс-депутат Псковского областного Собрания, директор Локнянской школы искусств Алексей Блинов выступил в составе творческого коллектива «Отрада» на концертной площадке программы «Поле чудес». Об этом он сообщил Псковской Ленте Новостей.

«Много коллективов принимают участие, была, к примеру, с нами "Сорока" из Новгорода. Программа дает выход таким сельским, районным домам культуры, дает возможность выступить и показать себя на другом уровне, на Первом канале», - сказал Алексей Блинов.

Видео: Первый канал

Он также отметил высокий профессионализм команды Первого канала, занимающейся организацией процесса. «Передача снимается как игра, практически без перерывов. Каждый знает свое место и свое действие, каждый отвечает за свой участок, нет разобщенности. Там некогда отдыхать, постоянно надо работать. Сам Леонид Аркадьевич Якубович восхищает, в 76 лет он тянет все это на себе, находит силы, активно общается со всеми участниками», - поделился впечатлениями экс-депутат.