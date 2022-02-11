Культура

Директором Псковской областной филармонии стал Сергей Жаворонок

Директором Псковской областной филармонии назначили Сергея Жаворонка. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: Инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

Сергей Жаворонок уже трудился в Пскове в сфере культуры, был заместителем генерального директора – директором Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в 2017-2018 годах. В число его обязанностей входила в том числе организация репертуарной, фестивальной и гастрольной деятельности, пояснил Михаил Ведерников.

Последнее место работы Сергея Жаворонка – должность исполняющего обязанности директора Детского театра танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге.

«На первой рабочей встрече обсудили приоритетные задачи и основные направления работы. Желаю успехов», - заключил губернатор.