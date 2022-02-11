Культура

Троих псковичей удостоили звания «Душа земли Псковской»

Троих псковичей удостоили звания «Душа земли Псковской». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

Итоги областного конкурса по присвоению почетного звания «Душа земли Псковской» за 2021 год подвели в четверг, 10 февраля, в Псковском областном Центре народного творчества. Решение принял художественно-экспертный совет. Его члены оценивали заслуги и успехи в сохранении народной культуры, псковских традиций, работу по воспитанию подрастающего поколения, активную творческую деятельность.

Обладателями звания «Душа земли Псковской» за 2021 год стали три работника сферы культуры нашего города:

Светлана Дмитриева – солистка заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева;

Ирина Михайлова – руководитель народного самодеятельного коллектива студии циркового искусства «Псковский цирк»;

Инна Суровицкая – руководитель и дирижер академического хора Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова.

Напомним, почетное звание «Душа земли Псковской» присваивается с 2004 года за заслуги в развитии и сохранении народной культуры. Награды присуждаются как руководителям самодеятельных коллективов народного творчества, фольклорных ансамблей, народных хоров, ансамблей песни и танца, хореографических ансамблей, оркестров, так и солистам, самодеятельным поэтам, композиторам, мастерам декоративно-прикладного искусства.