Культура

Минкульт приостановил обсуждение проекта об укреплении духовных ценностей

Минкультуры приостановило общественные обсуждение проекта указа «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Этот документ в январе был опубликован на портале нормативных правовых актов. В сообщении ведомства говорится, что приостановка обсуждения нужна для разработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, которые позволили бы учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков, пишет РИА Новости.

Проект был разработан Российским НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева во взаимодействии с экспертами. В ходе общественного обсуждения к тексту документа поступило 1479 отзывов. «За» документ проголосовали 100 760 пользователей портала, а «против» – 78 928.

Проект указа прошел обсуждения на двух площадках, в частности, в Общественной палате РФ, с участием семи комиссий палаты и приглашенных экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей. Отмечается, что большинство поддержали документ и выразили готовность принять участие в дальнейшей работе над документом.

Однако в профессиональной среде прозвучало множество и критических замечаний. В частности, более 30 российских кинематографистов, среди которых режиссеры Федор Бондарчук, Кантемир Балагов, Александр Сокуров, продюсеры Александр Роднянский и Сергей Сельянов, заслуженный артист РФ Данила Козловский, подписали обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой, выразили обеспокоенность в связи с возможностью принятия проекта указа. Против принятия также выступили ведущие театры России и председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

В сообщении Минкультуры отмечается, что, принимая во внимание сложившуюся дискуссию вокруг этого документа стратегического планирования, на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».