Культура

Студенты псковского колледжа искусств победили на чемпионате «Молодые профессионалы»

Студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова вошли в число победителей регионального чемпионата Worldskills Russia. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото: Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова

Студенты 4 курса специальности «Дизайн» Ирина Нечушкина и Евгений Никитин стали победителями VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Россия)» Псковской области. Высшую награду ребята завоевали в номинации «Графический дизайн» (преподаватели Татьяна Сайгушкина и Анастасия Королева).

Конкурсные испытания длились три дня. По условиям состязания участники должны были разработать логотип компании в статичном и анимационном формате, регистрационную форму для сайта и акционерный флаер с корпоративным героем для организации, специализирующейся в сфере продаж.

Помимо этого, участники разрабатывали прототип мобильного приложения в программе Adobe XD для компании, занимающейся сельскохозяйственной деятельностью, рекламный продукт для продвижения товара, а также макет обложки внутреннего блока подарочного издания для детей.

Работы студентов колледжа искусств наиболее полно соответствовали требованиям и были высоко оценены экспертным жюри, отметили в учебном заведении.

Ребята приняли участие в региональном чемпионате уже второй раз. В прошлом году они также вошли в число победителей, заняв второе и третье места, напомнили в колледже.