Культура

Контрактную службу создали в областном комитете по культуре

Контрактную службу создали в комитете по культуре Псковской области. Соответствующий приказ председателя комитета Ольги Тимофеевой опубликовали на портале нормативно-правовых актов региона.

«Создать контрактную службу комитета по культуре Псковской области без образования отдельного подразделения», - говорится в документе. Приказ утвердил положение о контрактной службе и ее состав.

В состав контрактной службы, которая займется работой в сфере закупок, вошли заместитель председатель комитета — начальник отдела правовой и кадровой работы, руководитель контрактной службы Владимир Куприн, начальник отдела планирования, экономики и финансового анализа — главный бухгалтер, заместитель руководителя контрактной службы Светлана Иванова, заместитель начальная отдела правовой и кадровой работы, член контрактной службы Татьяна Строгова.