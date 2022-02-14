Культура

Гастрольный репертуар 1950 года опубликовали псковские архивисты

Гастрольный репертуар 1950 года опубликовали псковские архивисты. Фотографии афиш сотрудники Государственного архива Псковской области разместили в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области / «ВКонтакте»

Особое внимание на фотоснимках 1950 годов привлекают тумбы с афишами, отметили архивисты.

«К сожалению, детали на них невозможно рассмотреть. Пользователи (социальной сети - ред.) живо интересовались: что же могло быть размещено на таких афишах. Мы сделали подборку того времени», - написали сотрудники архива.

В гастрольном репертуаре 1950 года классика – «Дворянское гнездо», «Таланты и поклонники» (Иван Тургенев), «Бешеные деньги», «Поздняя любовь» (Николай Островский), тема патриотизма – «На той стороне» (Анатолий Барянов), «За вторым фронтом» (Вадим Собко) и пьесы на злобу дня – «Московский характер» (Анатолий Софронов).

«Несколько афиш о спектаклях театрального сезона 1953-1954 годов. И здесь не только известные любому школьнику советские авторы – Максим Горький, Владимир Маяковский, но и иностранные – Бернард Шоу, Карло Гольдони, Уильям Шекспир», - написали архивисты.