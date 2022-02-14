Культура

Конференцию в Пскове посвятят 350-летию со дня рождения Петра I

Конференция к 350-летнему юбилею со дня рождения Петра I пройдет в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

На конференции «В начале славных дней» речь пойдет о русском музыкальном искусстве различных направлений – академической музыке, музыкальном фольклоре и древнерусском певческом искусстве, каждое из которых является неотъемлемой частью истории и культуры России, рассказали организаторы.

Тематика обсуждения охватывает широкий круг вопросов, касающихся живописи, старообрядчества, народной песни как исторического документа Петровской эпохи. В ряде докладов будут рассмотрены произведения музыкального и изобразительного искусства XIX-XX веков, отражающие Петровское время и эпоху Просвещения, добавили в колледже.

В конференции примут участие сотрудники Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, преподаватели и студенты вузов и ссузов России:

Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова,

Смоленского государственного института искусств,

Астраханского колледжа культуры и искусств,

музыкального училища им. М. П. Мусоргского,

Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Организаторы предусмотрели различные формы участия: очную, заочную и дистанционную.

С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.