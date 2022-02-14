Культура

Краеведческая онлайн-встреча прошла в псковской библиотеке «Библиолюб»

Краеведческая онлайн-встреча «Наследие и память предков» прошла в псковской библиотеке «Библиолюб». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заведующая библиотекой Елена Сойтту.

Фото: библиотека «Библиолюб» / «ВКонтакте»

«У нас состоялась онлайн-встреча с Великолукской городской детской библиотекой имени Аркадия Гайдара. Встреча прошла уже не в первый раз. Темы мероприятий меняются ежегодно, и в них принимают участие специалисты в различных областях и краеведы. В этом году в рамках года культурного наследия народов России мы говорили о нашем культурном наследии, традициях и преданиях предков, традициях Пскова и Великих Лук», - добавила Елена Сойтту.

Из Великих Лук на видеосвязь вышел историк, краевед, популяризатор краеведческих знаний Владимир Орлов. Это автор нескольких книг по краеведению Великих Лук и всего Псковского края, отметили в библиотеке.

Псков представила сотрудник Центра по работе с редкими и ценными документами областной универсальной научной библиотеки Светлана Бакалова. Она рассказала о преданиях которые связаны с именем Ивана Грозного и его пребыванием в Пскове.

«Наша библиотека находится недалеко от Любятовского монастыря, рядом с которым останавливался Иван Грозный. Это наше локальное краеведение, и мы хотим, чтобы об этом знали и в Пскове, и в Великих Луках», - добавила Елена Сойтту.

Также на мероприятии выступила автор проекта «Псковские сказки», студентка Псковского государственного университета Анастасия Попова. Еще один доклад о легендах Псковской области сделала доктор филологических наук, профессор ПсковГУ Любовь Юрчук.

Посмотреть видеозапись встречи можно будет в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».