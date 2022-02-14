Культура

Глава Пскова вручила медаль за заслуги перед городом режиссеру Анне Дмитриевой

Юбилейный концерт режиссера муниципального учреждения культуры «Дом офицеров» Анны Дмитриевой состоялся в Пскове 16 февраля. На мероприятии глава города Елена Полонская поздравила юбиляра с днем рождения и вручила медаль города «За заслуги перед Псковом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото: пресс-служба ОМСУ города Пскова

«За годы созидательного труда вы покорили сердца огромного количества людей. Вас знают и любят как выдающегося режиссера, профессионала высокого уровня, мудрого наставника. Благодаря вашему креативному мышлению, высокому профессионализму и тонкому художественному вкусу каждое мероприятие под вашим руководством проходит на высшем уровне», - отметила глава муниципалитета.

Напомним, в ходе очередной 62-й сессии Псковской городской Думы депутаты единогласно поддержали инициативу о награждении Анны Дмитриевой медалью города «За заслуги перед Псковом» за большой вклад в развитие культуры города Пскова и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения.

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Анна Дмитриева родилась в 1967 году. В 1989 году окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени государственный институт культуры. Стаж работы в сфере культуры Пскова составляет более 28 лет. За это время она организовала и провела на высоком профессиональном уровне большое количество массовых театрализованных программ, концертов и праздников на различных площадках города Пскова и Псковской области. Имеет почетные грамоты и благодарности, в том числе ведомственные.