Культура

Сретенский бал в седьмой раз пройдет в Пскове

Псковский городской молодежный центр в седьмой раз проведет традиционный Сретенский бал 25 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году мероприятие снова пройдет в онлайн-формате, однако организаторы подготовили насыщенную программу.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Так, в рамках Сретенского бала состоятся мастер-классы по танцам средневековой эпохи, которые проведут воспитанники студии танца «В удовольствие» под руководством хореографа Полины Корвич. Кроме того, участники мероприятия увидят мини-фильм, посвященный Сретенскому балу, а также познакомятся с многочисленными материалами по бальному этикету, рассказали в молодежном центре.

Вся информация будет публиковаться в официальной группе Молодежного центра «ВКонтакте».