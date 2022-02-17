Культура

Дизайн одежды для работников областной библиотеки разработали в Пскове

Дизайн одежды для работников Псковской областной универсальной научной библиотеки презентовали в учреждении в рамках конкурса «Мерч для Cultura». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

Макеты одежды в фирменном стиле для работников учреждения культуры разрабатывали студенты кафедры дизайна и технологии обработки материалов ПсковГУ, обучающиеся по программе «Конструирование изделий легкой промышленности». По итогам зрительского голосования победил проект студентки Анастасии Штин.

На основе дизайна Анастасии Штин конструкторы одежды сделают максимально точные расчеты и выкройки. Они станут основой для карточки фандрайзингового проекта на сервисе planeta.ru, добавили в комитете.