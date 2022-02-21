Культура

Выставка «Масленичный сувенир» откроется в Пскове 28 февраля

Областная выставка-конкурс «Масленичный сувенир» откроется в Псковском областном центре народного творчества 28 февраля в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПОЦНТ.

Участниками выставки-конкурса стали мастера декоративно-прикладного творчества из Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Красногородского, Локнянского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Стругокрасненского, Усвятского районов и городов Пскова и Великие Луки. На выставке, которая насчитывает более 200 экспонатов, демонстрируют свои работы 90 авторов.

В интерьере выставки излюбленные куклы, герои масленичных обрядовых действ, сказочные персонажи и шутливые герои веселых дней масленичной недели, рассказали в центре народного творчества. Мастера использовали разнообразные материалы и техники: валяние, вышивка, макраме, резьба и роспись по дереву, вязание.

«Радостная атмосфера выставочного зала обусловлена ярким колоритом представленных экспонатов, образами солнца, как доминанты этого праздника. Каждый посетитель выставки вправе участвовать в определении победителей. Согласно положения конкурса, жюри учитывает зрительские голоса в оценке работ каждого мастера. Добро пожаловать в выставочный зал Псковского областного центра народного творчества!» – пригласили в учреждении.

Посетить выставку можно в будние дни с 10:00 до 19:00, в субботу с 11:00 до 16:00, воскресенье – выходной (улица Некрасова, 10).