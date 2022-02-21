Культура

«Красоту псковской земли» покажет московский художник на выставке

В Центральной городской библиотеке пройдет открытие выставки «О красоте псковской земли» члена Московского Союза художников Константина Зинина 25 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Центральная городская библиотека

В экспозиции выставки представлено 30 работ в разных техниках графики.

«Тема псковских святынь и древностей вдохновляла Константина Зинина еще в отроческие годы, когда он впервые приехал из Москвы в Псков, Изборск, Печоры, Святые горы. Спустя годы, оставив суетную столицу, художник навсегда переехал в Псков, который и по сей день считает своей духовной родиной. Задумчивые пейзажи, старые дома, храмы, неспешная провинциальная жизнь – все нашло отражение в творчестве художника», – рассказали организаторы выставки.

Константин Зинин считает своим учителем в книжном искусстве Вадима Житникова, московского мастера эстампной графики. Во время учебы в Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова художник посещал и мастерскую книги, где еще преподавал профессор Борис Дехтерев, главный художник издательства «Детская литература». Дипломную работу Константин Зинин защитил, создав серию иллюстраций в технике офорта к басням Крылова. Затем сотрудничал с издательствами Москвы. В Пскове художник проиллюстрировал книгу «Благословенный Псков» Надежды Вальнер, сообщили в учреждении.

Сегодня художник ведет активную педагогическую деятельность в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова.

«Я, приверженец богатейшего мира русского реалистического искусства, хочу, чтобы мои студенты, будущие художники, знали правила прежде, чем их нарушать», - считает мастер.

Работы художника находятся в фондах Московского Государственного музея А. С. Пушкина, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», в краеведческом музее Старого Изборска, в частных собраниях России, Европы, США, Японии. На открытии выставки пройдет презентация художественного альбома Константина Зинина, и каждый сможет получить автограф мастера и задать ему свои вопросы, добавили в учреждении.

Открытие выставки состоится 25 февраля в 17:00 в библиотеке на Конной.