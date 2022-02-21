Культура

Выставку к столетию Юрия Лотмана открыли в «Михайловском»

К столетию со дня рождения Юрия Лотмана (28 февраля 1922 года — 28 октября 1993 года) в научной библиотеке государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» подготовили небольшую выставку его книг. Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в музее, экспозицию назвали «Воспитание души».

Юрий Лотман. Фото: «Российская газета»

На выставке представлены те работы выдающегося советского литературоведа, культуролога и семиотика, которые имеют прямое отношение к пушкинскому музею, к истории литературы и русской культуры, пояснили в «Михайловском».

В музее напомнили, что Юрий Лотман был призван на Великую Отечественную войну со второго курса Ленинградского госуниверситета. Кавалер многих боевых наград, в числе которых медаль «За отвагу», Орден Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, после мобилизации он завершил филологическое образование и с 1950 года преподавал в Педагогическом институте города Тарту, а с 1954 года — в Тартусском университете. Основоположник Тартусско-московской семиотической школы, член-корреспондент Британской академии наук, член Норвежской академии наук, академик Шведской королевской академии наук, член Эстонской академии наук, широкой читающей аудитории, он более всего известен по работам о Пушкине — по биографии поэта, комментарию к «Евгению Онегину».

«Более того, многие (прежде всего, друзья и коллеги, хорошо знавшие исследователя, но и думающие читатели — тоже) не единожды отмечали сходство между автором и его великим "персонажем". "Юрий Михайлович принадлежал к тому же типу гения —﻿ легкому, открытому, многогранному…" — говорит, в частности, ученица и секретарь Лотмана Татьяна Кузовкина. И напоминает одно из поздних интервью с ученым, где в ответ на вопрос о том, чье мнение имеет для него особое значение, Лотман тотчас же ответил: "Мнение Пушкина"», - рассказали в музее.

Там также добавили, что к юбилею ученого телеканал «Россия. Культура» покажет новый документальный фильм «ЮрМих» (так Лотмана называли между собой коллеги) и повторит телевизионные лекции из его авторского цикла «Беседы о русской культуре». Расписание трансляций можно найти сегодня, в том числе, и в официальных сообществах государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальных сетях.