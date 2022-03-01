Культура

Псковичи получат деньги и планшеты за создание лучшего образа Петра Великого

Подать заявку на участие во Всероссийском молодежном творческом конкурсе «Образ Петра Великого» можно до 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Подать заявку на участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо заполнить специальную форму. Прием заявок продлится до 1 июня. Итоги конкурса подведут 15 сентября.

Конкурс проводится по нескольким номинациям: живописные произведения, скульптурные произведения, декоративно-прикладное искусство, литературные произведения, стрит-арт произведения (граффити, инсталляции), новые формы (использование IT-технологий, видео- и анимационные ролики).

Оценивать конкурсные работы будут в двух возрастных категориях – 14-17 и 18-35 лет. Для отбора победителей сформируют экспертный совет, включающий в себя видных деятелей культуры, искусства и исторической науки, общественных деятелей, политиков, отметили в администрации.

Победителей в группе с 14 до 17 лет (включительно) в каждой номинации наградят планшетами, победителей в группе с 18 до 35 лет (включительно) – денежными призами.

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, добавили организаторы.

Ознакомиться с положением конкурса, требованиями к работам можно на сайте.