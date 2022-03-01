Культура

Коронационная кружка XIX века представлена на выставке в Пскове

Выставка «…Нужно решиться на этот шаг» открылась в стенах Псково-Изборского музея-заповедника. Она посвящена 105-й годовщине отречения Николая II от российского престола. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Псково-Изборский музей-заповедник

Посетителям представлены вещи и документы из фондов музея, отражающие основные вехи царствования последнего российского императора. Среди представленных экспонатов – коронационная кружка 1896 года и жетон в память о восшествии на престол Николая Второго. О 300-летней истории династии посетителям напомнят памятные медали и жетоны, выпущенные в честь этой знаменательной даты. Среди раритетов – настольный календарь к 300-летию дома Романовых с застывшей датой 24 апреля 1914 года.

«Об участии российских войск в Первой Мировой войне напомнит резное блюдо. На нем рельефная надпись: "Память русскаго пленаго. Фельбах 1914-1916 года" (Фельбах – австрийский городок, где в годы Первой Мировой войны содержалось 47 тысяч российских военнопленных)», - рассказали в музее.

Среди представленных на выставке экспонатов есть личные вещи императора Николая Второго и членов его семьи. В 2015 году советский и российский историк и искусствовед Нина Молева передала их в дар Псковскому музею. Она – внучка бывшего «дежурного штаб-офицера управления инспектора запасных войск Запасного фронта» полковника Ивана Матвеева. В интервью и статьях Нины Молевой он часто именуется «последним дежурным генералом Николая Второго по Западному фронту».

Император приезжал в 1903 году во Псков на военные маневры. В 1917 году в Пскове он отрекся от престола. Поэтому эти события также нашли свое отражение на выставке. Экспонируются фотографии, связанные с посещением Пскова Николаем II в 1903 году и реакцией псковичей на события весны 1917 года.

С выставкой «…Нужно решиться на этот шаг» можно познакомиться в центральном здании Псково-Изборского музея-заповедника (улица Некрасова, дом №7, второй этаж) с 11.00 до 18.00. Выходной – понедельник.

Вход на выставку свободный.