Культура

Конкурс «Ученик года» в Великих Луках посвятили году культурного наследия

Традиционный конкурс «Ученик года», посвященный году культурного наследия народов России, стартовал в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской» в социальной сети «ВКонтакте».

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Видео: «Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской» в социальной сети «ВКонтакте»

Старшеклассники подготовили свои портфолио, написали эссе «Культурное наследие в городе моем» и сняли видеоролики «Культура с большой буквы».

«Предлагаем посмотреть видеоролик одиннадцатиклассника гимназии имени С. В. Ковалевской Александра Иванова. Талантливо, динамично, информативно, оригинально! Прекрасная командная работа!» - отметили в группе.