Культура

Время открытия выставки эскизов фресок из Анастасиевской часовни перенесли

Время открытия выставки эскизов фресок из Анастасиевской часовни перенесли на более раннее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Открытие выставки «Сброшенная с пьедестала. Спасти нельзя оставить…» состоится в 16.00 по адресу: музейный комплекс Двор Постникова, улица Олега Кошевого, 2 (цокольный этаж).

На выставке впервые в Пскове будут показаны подлинные эскизы Николая Рериха из фондов Русского музея, созданные для часовни. Посетители получат возможность окунуться в атмосферу 1970-х годов, посмотрев фотохронику перемещения часовни. Будут представлены уникальные документы (письма, реставрационные материалы и др.), рассказывающие о спасении этого памятника, отметили организаторы.

Также посетители увидят материалы современных проектных и реставрационных работ, в которых важное место занимает проблема сохранения Анастасиевской часовни.

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Выставка будет работать с 4 марта по 3 апреля в следующем режиме: понедельник c 11:00 до 18:00, касса - до 17:30. Стоимость посещения составит 200 рублей для взрослого, 150 рублей для посетителя льготной категории. Дети до 16 лет могут попасть на выставку бесплатно.

Напомним, Анастасиевскую часовню построили в Пскове в 1911 году по проекту архитектора Алексея Щусева. Стены часовни расписаны фресками по эскизам художника Николая Рериха. Первоначально часовня располагалась на одном уровне с Ольгинским мостом, на площадке у начала моста. Затем, при реконструкции моста в 1970-е годы, часовню переместили на берег реки Великой рядом с мостом. Анастасиевская часовня имеет статус памятника федерального значения.