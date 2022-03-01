Культура

Музыканты группы «Jellyfish-Mountain» станут гостями «Квартирника»

Очередной выпуск «Квартирника» слушайте в прямом эфире радио «60FM». (102.6 FM) сегодня, 4 марта. На этот раз его гостями станут музыканты группы «Jellyfish-Mountain».

Состав:

Ольга Репп - гитара, вокал, автор песен

Яков Репп - бас-гитара

Александр Шевченко - губная гармошка

Александр Драгинский - перкуссия.

Ведущие Дина Дабришюте и Тахир Ташпулатов поговорят с ними о творчестве, вдохновении и псковском музыкальном сообществе. И, конечно же, в нашей студии будут звучать песни коллектива, в том числе и те, которые еще не исполнялись на концертах.

Начало программы в 13.05. Видеотрансляцию из студии можно посмотреть на YouTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Напомним, периодически по пятницам вместе с псковскими музыкантами, поэтами и другими творческими личностями мы будем смотреть на происходящие события под другим углом. А самое главное, в нашей студии будут звучать живая музыка и стихи!