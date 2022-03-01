Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «60FM» (102.6 FM). На этот раз его гостями станут музыканты группы «Jellyfish-Mountain».
Состав:
Ведущие Дина Дабришюте и Тахир Ташпулатов поговорят с ними о творчестве, вдохновении и псковском музыкальном сообществе. И, конечно же, в нашей студии будут звучать песни коллектива, в том числе и те, которые еще не исполнялись на концертах.
Напомним, периодически по пятницам вместе с псковскими музыкантами, поэтами и другими творческими личностями мы будем смотреть на происходящие события под другим углом. А самое главное, в нашей студии будут звучать живая музыка и стихи!