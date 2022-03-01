Культура

Масленичные гуляния и кукольное представление устроили для школьников в Пскове

Ежегодное мероприятие «В гостях у Масленицы» для школьников состоялось в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр

В рамках мероприятия провели два праздника: один – для учеников 5-х классов специальной коррекционной школы №6, другой – для воспитанников детского дома города Пскова. Для школьников фольклорный ансамбль «Коляда» показал кукольное представление «Петрушечный театр», а ансамбль «Скоморошина» познакомил детей из детского дома с традиционными псковскими песнями, играми и танцами.

«После культурной программы все участники вкусили славные угощения в виде блинов с многообразными топингами, запивая горячим крепким чаем», – рассказали в учреждении.