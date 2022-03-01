Культура

Праздничные мероприятия организуют в Пскове к 8 Марта

Праздничные мероприятия пройдут в муниципальных учреждениях Пскова в преддверии Международного женского дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.



Так, в воскресенье, 6 марта, в группе Детской музыкальной школы №4 соцсети «ВКонтакте» состоится онлайн-концерт «Весны очарование», посвященный празднику 8 Марта.

Псковский городской молодежный центр организовал фотоконкурс «Из чего же сделаны наши девчонки?». Заявки принимаются до 9 марта. Участвовать в конкурсе могут как профессиональные фотографы, так и фотолюбители в возрасте от 14 до 35 лет. Главное условие – фотография должна соответствовать тематике конкурса. Подробности можно узнать на официальном сайте центра.



В сам праздник, 8 марта, Дом офицеров приглашает на концертную программу «Мужчина, женщина, весна». В концертной программе примут участие творческие коллективы Дома офицеров и солисты Пскова. Порадует своими выступлениями Театр танца «Русские узоры», который представит вниманию зрителей новые хореографические композиции в современных танцевальных жанрах. Украсят концерт выступления солистов города Пскова и Псковского цирка. Начало концерта в 16:00. Приобрести билеты можно на официальном сайте Дома офицеров и в кассе учреждения.



В Международный женский день коллектив Городского культурного центра проведет два мероприятия. В 12:00 состоится театрализованная концертная программа для любимых мам «Лучший твой подарочек – это МЫ!» с участием коллективов ГКЦ. Свои творческие подарки любимым мамам подарят народный коллектив Студия классического танца «Щелкунчик» имени Любови Изотовой, народный коллектив студия циркового искусства «Псковский цирк», образцовый хореографический ансамбль «Радость», народный самодеятельный коллектив ансамбль эстрадного танца «Сувенир&Бит», образцовый самодеятельный коллектив вокальная студия «Город детства», молодежный уличный театр «Фонарь» и вокальная студия «Карамелька».



В 17:00 пройдет театрализованная программа «Все сокровища на свете за любимые глаза». Специальные гости мероприятия – зажигательные музыканты Мilitary band «Откуда звук». В программе также примут участие: Сувенир Бит, Ивушки, Кудесницы, Ансамбль цыганской песни «Черные глаза», Псковский цирк и солисты города Пскова. Приобрести билеты можно на официальном сайте Городского культурного центра и в кассе учреждения.



Отметим, что в связи с эпидемиологической ситуацией участие в мероприятиях возможно при предъявлении QR-кода или документа о вакцинации от COVID-19.