Культура

Посвященная истории Анастасиевской часовни выставка открылась в Пскове

Об особенных экспонатах выставки, посвященной истории Анастасиевской часовни, во время ее открытия рассказала генеральный директор Псково-Изборского музея-заповедника Светлана Мельникова. Открытие выставки состоялось сегодня, 4 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Светлана Мельникова подчеркнула, что сейчас, когда решается вопрос сохранения памятника, музей счел необходимым организовать выставку-судьбу, посвященную Анастасиевской часовне. Основная ее цель - дать знания о предыстории часовни и показать значимость этого памятника, добавила директор музея.

«У каждого проекта есть своя "изюминка". Трудно сказать, какие "изюминки" здесь. Для меня это фотографии, сохранившиеся в единичных экземплярах. Это впервые представленные здесь экскизы Рериха», - отметила Светлана Мельникова и добавила, что музей - это особое пространство, где имеют ценность подлинные вещи.

По ее словам, выставка позволяет «узнать и прочувствовать судьбу часовни», хотя она и «не потрясает невероятными произведениями искусства, как, например, Фаберже».

«Важно, чтобы город делал музей вместе с музеем. Давайте создавать музей вместе!» - заключила Светлана Мельникова и призвала псковичей познакомиться с историей сохранения часовни.

Первый заместитель председателя комитета по охране культурного наследия региона Антон Заруцкий отметил, что город Псков растет и меняется, а потому сегодня особенно важно сохранить Анастасиевскую часовню при ремонте Ольгинского моста, «чтобы не посрамить тех исследователей, которые занимались этим 50 лет назад».

В создании выставки, как отметили ее организаторы, приняли участие 15 организаций-партнеров.

Напомним, Анастасиевскую часовню построили в Пскове в 1911 году по проекту архитектора Алексея Щусева. Стены часовни расписаны фресками по эскизам художника Николая Рериха. Первоначально часовня располагалась на одном уровне с Ольгинским мостом, на площадке у начала моста. Затем, при реконструкции моста в 1970-е годы, часовню переместили на берег реки Великой рядом с мостом. Анастасиевская часовня имеет статус памятника федерального значения.