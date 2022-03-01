Культура

Сказки псковских пушкинских мест на местном наречии можно услышать сегодня в «Михайловском»

На фольклорную программу «Сказки пушкинской поры» сегодня, 5 марта, ждут гостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали Псковской Лентt Новостей в музее, эта программа - своего рода спектакль, который играет лауреат конкурсов сказителей, сотрудник «Михайловского» Алена Осипова. В его основу легли святогорские записи, сделанные в 1927 году выдающимся отечественным фольклористом, этнографом Василием Чернышёвым. Разумеется, звучат сказки на местном наречии.

Исполнитель «Сказок пушкинской поры Алёна Осипова. Фото из социальной сети.

Сказывают сказки в доме мельника в «Музее-мельнице в деревне Бугрово» Сеансы 5, 6 и 7 марта начнут в 16.00.

Напомним также, что в эти же дни в музее проводят и масленичные гуляния.

Б угровская масленица. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

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В музее особо подчёркивают, что все программы проводятся с неукоснительным соблюдением действующих в регионе санитарно-эпидемиологических предписаний.