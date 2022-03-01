Культура

Живопись и предметы дворянского быта после реставрации экспонируют в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открыли фондовую выставку «Второе рождение». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этой экспозиции представлены живопись и произведения декоративно-прикладного искусства, которые в рамках программы по сохранению музейных предметов были отреставрированы в 2021 году при финансовой поддержке генерального спонсора музея — банка «ФК Открытие».

В.Д. Арнольди. Михайловское. Вид усадьбы (1850?). Из фондов музея-заповедника.

На выставке можно увидеть более тридцати картин второй половины XIX—ХХ века. Среди них, например, такая жемчужина фондовой коллекции, как вид Михайловского, написанный младшей современницей Пушкина Варварой Арнольди. Или портрет Пушкина (1862) работы Семена Мошина — живописца второй половины XIX столетия, о котором известно лишь то, что он жил в городе Великие Луки, был учителем уездного училища, а в 1853 получил от Императорской академии художеств звание свободного художника за «Портрет капитана Батурина».

Вещный ряд в экспозиции представлен образцами предметов дворянского быта XIX столетия: парными подсвечниками из медного сплава, обитой бархатом шкатулкой-швейкой из стали и бронзы, игольницей на струбцине.

Новая выставка развернута в Научно-культурном центре музея-заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Планируется, что она будет доступна жителям и гостям Пушкинских Гор до конца июля. Билет на «Второе рождение» можно купить, в том числе и посредством «Пушкинской карты», отметили в учреждении.