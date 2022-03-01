Культура

В бежаницком музее «ожили» некоторые экспонаты

В Бежаницком историко-культурном центре Философовых «ожили» музыкальные инструменты и некоторые экспонаты. Об этом сообщается в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

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Видео: Бежаницкий историко-культурный центр Философовых / ВКонтакте

«Не каждый музейный экспонат можно взять в руки или послушать, но ведь хочется. Нам на помощь пришел QR-код и помог "оживить" музыкальные инструменты и некоторые экспонаты. Надо всего лишь навести камеру телефона на QR-код, перейти на сайт и включить воображение», - говорится в сообщении.

В аудиозаписях звучат: рояль Шредера, фисгармония, пионерский горн, гармонь, граммофонная пластинка и «старенькое» радио. Музыка взята из открытых источников в интернете.

В музее отметили, что такое решение поможет разнообразить экскурсию.