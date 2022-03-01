Культура

Псковский духовой оркестр «Геликон» отпраздновал 18-летие

Концерт духового оркестра псковского детского дома «Геликон» состоялся в Городском культурном центре в Пскове 13 марта. Так оркестр, художественным руководителем которого является заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Пскова Александр Роор, отметил 18-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города,

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ города Пскова

Глава города Пскова Елена Полонская поздравила оркестр с 18-летием. Она отметила, что коллектив «Геликона» является визитной карточкой Пскова, его хорошо знают не только в России, но и за рубежом. Елена Полонская поблагодарила музыкального руководителя за чуткое отношение к детям, преданность делу и пожелала оркестру «Геликон» долгого творческого пути.

В исполнении оркестра прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов, мелодии из известных отечественных кинофильмов. Для зрителей Александр Роор провел урок музыки и рассказал, как рождается музыка, какие инструменты представлены в оркестре.